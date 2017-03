FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCY5 XFRA US12673A1088 CYS INVESTMENTS INC. 0.233 EUR0YIA XFRA US98585M1080 YINT.INV.HLDGS.SP.ADR/20 0.744 EUR3K7 XFRA US8686071023 SUPREME INDS A DL-,10 0.033 EURWK0 XFRA ID1000131105 WIJAYA KARYA BETON RP 100 0.001 EURTTY XFRA US8919061098 TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 0.093 EURZSL XFRA US83413U1007 SOLAR CAPITAL LTD DL-,01 0.372 EURSE4 XFRA US8168511090 SEMPRA ENERGY 0.765 EUR4I1 XFRA US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 0.967 EURMDF XFRA US58470H1014 MEDIFAST DL-,001 0.298 EURLCR XFRA US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.679 EURLTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.177 EURGRL XFRA US3742971092 GETTY RLTY CORP. DL-,01 0.260 EUREMY XFRA US29082A1079 EMBRAER S.A. ADR/4 O.N. 0.047 EURCTD XFRA US12709P1030 CABOT MICROELECTR.DL-,001 0.186 EURTH3B XFRA HK0008011667 PCCW LTD CONS. 0.024 EURSDM XFRA FI0009006829 SPONDA OYJ EO 1 0.080 EURUPN XFRA FI0009002158 UPONOR OYJ O.N. 0.460 EUR7T0 XFRA CA8738681037 TAHOE RESOURCES INC. 0.019 EURENB XFRA CA2935701078 ENSIGN ENERGY SERVICES 0.084 EURCJA XFRA CA01626P4033 ALIMENTATION COUCHE-T. B 0.063 EURWBJ XFRA AU000000WEB7 WEBJET LTD 0.054 EUR4HK XFRA HK0000093390 HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS 0.042 EURKFY XFRA US5006432000 KORN FERRY INTL DL -,01 0.093 EUR7IG XFRA GB00BVG7F061 INTL GAME TECH. DL-,10 0.186 EUR8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.090 EUR