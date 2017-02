FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH5YX3 HSH NORDBANK DLMC 1 16/21 0.000 %XFRA XS1491863368 UC-HVB 23 MOSPRIME3MDLA2 XFRA US8335511049 SNYDERS-LANCE INC. 0.151 EURLFS XFRA US5370081045 LITTELFUSE INC. DL-,01 0.311 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.234 EUROY3 XFRA NO0010657448 OCEAN YIELD ASA NK 10 0.172 EURDB5 XFRA US26483E1001 DUN+BRADSTREET (DEL.) DL1 0.473 EURPS1 XFRA US2053061030 COMPUTER PROGRAMS + SYS 0.235 EURCCI XFRA US17273K1097 CIRCOR INTL INC. DL-,01 0.035 EURS0Q XFRA MHY7542C1066 SCORPIO TANKERS DL -,01 0.009 EURCVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.154 EURTOC XFRA CA8849031056 THOMSON REUTERS CORP. 0.325 EURSU4 XFRA AU000000SUN6 SUNCORP GROUP LTD. 0.238 EURHQK XFRA AU000000BLD2 BORAL LTD 0.087 EURK2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.095 EUR0AI XFRA GB00B5LJSC86 AWILCO DRILLING LS -,01 0.188 EURM8V XFRA US57164Y1073 MARRIOTT VAC.WORLD.DL-,01 0.329 EURXFRA DE000HSH36J2 HSH NORDBANK MZC 2 13/19 0.000 %0GI XFRA AU000000GMA5 GENWORTH MORTG.INS.AUSTR. 0.101 EURXFRA DE000HLB4FY6 LB.HESS.-THR.IS.Z.E.02/13 0.002 %XFRA XS1505148194 UC-HVB 23 MOSPRIME3MDAUK XFRA US0235861004 AMERCO DL-,25 0.941 EURGFF XFRA US3984331021 GRIFFON CORP. DL-,25 0.056 EURHQX XFRA AU000000DMP0 DOMINOS PIZZA ENTERPR.LTD 0.350 EUR1IP XFRA AU000000IPH9 IPH LTD 0.083 EUR2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.097 EURPF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.068 EURNNA XFRA AU000000MFG4 MAGELLAN FINL GRP 0.277 EUREE9 XFRA AU000000SGR6 T.STAR ENTERTAINMENT GRP 0.054 EUR