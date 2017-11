FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTBWI XFRA US1170431092 BRUNSWICK CORP. DL-,75 0.161 EURAG31 XFRA US0376123065 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A 0.331 EURALK XFRA US0116591092 ALASKA AIR GRP INC. DL 1 0.254 EUR4G3A XFRA MU0117U00026 GOLDEN AGRI-RES DL-,025 0.004 EURTW11 XFRA LU0156801721 TENARIS S.A. NA DL 1 0.110 EURAU9 XFRA IT0003506190 ATLANTIA S.P.A. EO 1 0.570 EURUEI XFRA IT0003242622 TERNA R.E.N. SPA EO -,22 0.074 EURME9 XFRA IT0000062957 MEDIOBCA EO 0,50 0.370 EURLHL XFRA HK0992009065 LENOVO GROUP 0.007 EURPER XFRA FR0000120693 PERNOD-RICARD O.N. 1.080 EURMLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP. 0.136 EURGUO XFRA BMG420981224 GUOCO GRP LTD DL-,50 0.326 EURFTZ XFRA AU000000ELD6 ELDERS LTD 0.096 EURXC1 XFRA US12685J1051 CABLE ONE DL-,01 1.484 EURS6N XFRA AU000000AST5 AUSNET SERVICES SHS 0.030 EURRER1 XFRA IT0003828271 RECORDATI SPA EO -,125 0.420 EUR13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.161 EURPW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 0.220 EURXFRA XS1505148194 UC-HVB 23 MOSPRIME3MDNHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07 0.288 EUREA71 XFRA US30224P2002 EXTENDED STAY PA.C.1S.1B 0.178 EURELF4 XFRA DE0009786129 DEKA AKTIENFDS RHEINED.GL 0.700 EUR1T1 XFRA GB00BDSFG982 TECHNIPFMC PLC DL 1 0.112 EUR