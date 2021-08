Das Instrument O5I SG1Q75923504 OLAM INTL LTD SD -,10 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 19.08.2021 und ex Dividende/Zinsen am 20.08.2021 The instrument O5I SG1Q75923504 OLAM INTL LTD SD -,10 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 19.08.2021 and its ex-dividend/interest day on 20.08.2021