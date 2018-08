Weitere Suchergebnisse zu "Technipfmc":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.08.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTR66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.702 EUR18E XFRA US2924801002 ENABLE MIDSTREAM PART.UTS 0.279 EURI93A XFRA TH1027010R10 INDORAMA VENT.-NVDR- BA 1 0.018 EUR13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.167 EURL8L XFRA MX01LA040003 GRUPO LALA CL.B MN -,142 0.007 EURDEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01 0.220 EURXFRA XS1505148194 UC-HVB 23 MOSPRIME3MDSHY1 XFRA US79971C2017 SANCHEZ MIDSTREAM PAR.UTS 0.396 EURXFRA DE000HSH5ZR2 HSH NORDBANK MZC 11 16/20 0.000 %HQX XFRA AU000000DMP0 DOMINOS PIZZA ENTERPR.LTD 0.317 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.059 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.061 EUR22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.068 EUR1T1 XFRA GB00BDSFG982 TECHNIPFMC PLC DL 1 0.114 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.110 EURCW1 XFRA CA18538U1066 CLEARWATER SEAFOODS INC. 0.033 EURKCEA XFRA TH0122C10Z12 KCE EL. PCL -FGN- BA 0,5 0.015 EURT2K1 XFRA US8938702045 TRANSP.DE GAS B ADRREGS/5 0.244 EUR