FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWAF XFRA DE000WAF3001 SILTRONIC AG NA O.N. 2.500 EURFHUT XFRA DE0005326334 W+W DACHFONDS GLOBALPLUS 0.510 EUR