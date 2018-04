FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM20.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.04.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTLQ7G XFRA LU0179106983 GS+P FDS FAMILY BUSINE.R 1.346 EURLQ7B XFRA LU0077884368 GS+P FDS SCHWELLENLAEN.R 1.347 EURTXIJ XFRA LU0070000491 GS+ P FONDS EURO KONZEPT 0.605 EUROG75 XFRA DE0005326219 W+W DACHFONDS BASIS 0.330 EURGEG XFRA US36162J1060 GEO GROUP INC. DL -,01 0.380 EURH4L1 XFRA US46627J3023 JSC HALYK BK GDRS/40 KT15 0.623 EURIDI XFRA US45867G1013 INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 0.283 EURG23A XFRA US37949E2046 GLOBALTRANS INV.GDR REG S 0.632 EURCAT1 XFRA US1491231015 CATERPILLAR INC. DL 1 0.630 EURCVS XFRA US1266501006 CVS HEALTH CORP. DL-,01 0.404 EURAPA XFRA US0374111054 APACHE CORP. DL -,625 0.202 EURVPK5 XFRA NL0009432491 KON. VOPAK NV EO -,50 1.050 EURAACA XFRA NL0000852564 AALBERTS IND. NV EO-,25 0.650 EURKPN XFRA NL0000009082 KON. KPN NV EO-04 0.073 EURAKTA XFRA ID1000106602 PT ANEKA TAMBANG RP 100VVU XFRA FR0000127771 VIVENDI S.A. INH. EO 5,5 0.450 EUR4HM XFRA FR0000031775 VICAT INH. EO 4 1.500 EURSMPA XFRA FI0009003305 SAMPO OYJ A 2.600 EURD2V XFRA DK0010237643 PARKEN SPORT NAM. DK 20 0.336 EURG1A XFRA DE0006602006 GEA GROUP AG 0.850 EURVTLN XFRA CH0012335540 VONTOBEL HLDG AG NA SF 1 1.753 EURBUHA XFRA CH0002432174 BUCHER INDS NAM. SF-,20 5.425 EURGFIN XFRA CH0001752309 GEORG FISCHER NA SF 1 19.198 EURLQ7A XFRA LU0068841302 GS+P FDS DEUTSCHLAND AK.G 1.692 EURK2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.090 EURXFRA DE000HLB4EW3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04B/17 0.001 %FK8Z XFRA DE0005896864 DEKA-STIFTUNGEN BALANC.CF 0.100 EUR02H XFRA SE0002367797 HEXATRONIC GROUP AB AK 0.038 EURB4M1 XFRA NO0010631567 SPBK 1 SR-BK ASA NK 25 0.442 EURFRU XFRA FI4000106299 FERRATUM OYJ 0.180 EURKPNB XFRA US7806412059 KON. KPN NV ADR/1 O.N. 0.074 EURLQ7K XFRA LU0487180605 GS+P FDS DEUTSCHLAND AK.R 1.698 EUR2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.090 EUR2HX XFRA NO0003067902 HEXAGON COMP NK-,10 0.242 EURWAF XFRA DE000WAF3001 SILTRONIC AG NA O.N. 2.500 EUR