FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HLB06H7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/14 0.002 %SPYJ XFRA IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.180 EURFS5 XFRA US3026351078 FS INVESTMENT CORP.DL-001 0.208 EURS9O XFRA US8617801043 STONECASTLE FINL DL-,001 0.345 EUR1LK XFRA AU000000LNK2 LINK ADMINISTR. HLDGS.LTD 0.043 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.058 EUR12P XFRA US7080621045 PENNANTPARK INVT DL-,001 0.168 EUR2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.094 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.065 EUR22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.089 EURXFRA DE000HSH4PW6 HSH NORDBANK MZC 5 14/18 0.000 %PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.067 EURTYIA XFRA IE00BY7QL619 JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 0.233 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.116 EUR