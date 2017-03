FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM20.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSPYD XFRA IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF 0.172 EURXFRA DE000HSH4GD5 HSH NORDBANK MZCX1 13/23 0.001 %DED8 XFRA LU0107368036 DEKA-BASISSTRAT.RENTEN CF 0.620 EUROG77 XFRA DE0009780569 W+W QUALITY SEL.AK.EUROP. 0.860 EUROG74 XFRA DE0009780494 W+W GLOBAL-FONDS 0.860 EUROG76 XFRA DE0009780486 W+W EUROPA-FONDS 0.970 EURVGR XFRA US92240M1080 VECTOR GRP LTD DL-,10 0.373 EURXFRA DE000HLB4G20 LB.HESS-THR.IS.Z.E.03A/13 0.002 %XFRA DE000HSH4GC7 HSH NORDBANK MZC 4 13/17 0.000 %TVTB XFRA TH0209010R15 THAI VEGET.OIL-NVDR- BA 1 0.040 EURXKR XFRA US48238T1097 KAR AUCTION SERVICES INC. 0.298 EUR3FE XFRA US3174851002 FINANCIAL ENGINES DL-0001 0.065 EUREGO XFRA US2772761019 EASTGRP PTIES DL -,0001 0.578 EURCCJ XFRA US1720621010 CINCINNATI FINL DL 2 0.466 EURBUY XFRA US0865161014 BEST BUY CO. DL-,10 0.317 EURNVAI XFRA TH0376010R12 LOXLEY PCL -NVDR- BA 10 0.002 EURSGM XFRA NL0000226223 STMICROELECTRONICS 0.056 EURSTT XFRA IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.587 EURKM6 XFRA ID1000097207 ADHI KARYA PERSERO RP 100 0.002 EURZVR XFRA DK0010274844 SOLAR AS B DK 100 1.614 EURSOHB XFRA FR0011566793 SOITEC 13-18 CV 0.087 EURBBZA XFRA CH0038389992 BB BIOTECH NAM. SF 0,20 2.570 EURSHR XFRA CH0024638212 SCHINDLER HLDG NA SF-,10 4.673 EURSHRQ XFRA CH0024638196 SCHINDLER HLDG PS SF-,10 4.673 EURWJL XFRA CA9289721081 WI-LAN INC. 0.009 EURCVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.151 EURK2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.093 EURXFRA DE000HSH4TP2 HSH NORDBANK MZC 11 14/24 0.001 %SPYW XFRA IE00B5M1WJ87 SPDR S+P EO DIV.ARIST.ETF 0.052 EURSPYG XFRA IE00B6S2Z822 SPDR S+P UK DIV.ARIST.ETF 0.164 EUR8SY XFRA KYG8190E1052 SITOY GROUP HLDGS HD-,10 0.007 EUR7CH XFRA NZCNUE0001S2 CHORUS LTD 0.065 EURBRJ XFRA AU000000AYS5 AMAYSIM AUSTRALIA LTD 0.029 EUR0S5 XFRA AU000000SPO4 SPOTLESS GROUP HOLDINGS 0.010 EURSPY5 XFRA IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 0.909 EUR