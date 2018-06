FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM19.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.06.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTIHP XFRA US2544231069 DINE BRANDS GL.INC.DL-,01 0.543 EURWI1 XFRA US9746371007 WINNEBAGO IND. DL-,50 0.086 EURTUP XFRA US8998961044 TUPPERW.BRAND.CORP.DL-,01 0.587 EURTIF XFRA US8865471085 TIFFANY + CO. DL-,01 0.474 EURR4F XFRA US7514522025 RAMCO-GERSH. PR.-COM SBI 0.190 EURN7MG XFRA US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS 0.804 EURLCR XFRA US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.647 EUREGO XFRA US2772761019 EASTGRP PTIES DL -,0001 0.552 EURCCJ XFRA US1720621010 CINCINNATI FINL DL 2 0.457 EURZNH XFRA US1694091091 CHINA SOU.AIRL.YC1 ADR/50 0.674 EURQCTA XFRA US0774541066 BELDEN INC. DL -,01 0.043 EURFBKN XFRA TRAFINBN91N3 QNB FINANSBANK AS NAM.TN1 0.005 EURSTT XFRA IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.543 EURGUG XFRA HK0270001396 GUANGDONG INV. LTD 0.037 EURCPF XFRA HK0267001375 CITIC LTD. 0.027 EURMXD XFRA HK0222001130 MIN XIN HLDGS LTD 0.009 EURBZ1 XFRA FR0000074148 ASSYSTEM S.A. INH. EO 1 1.000 EURYT2A XFRA ES0109427734 ATRESMED.C.D.M.D.C.EO-,75 0.300 EURDYC XFRA EE3100016965 AS EKSPRESS GRUPP EO 0,60 0.070 EURSGJH XFRA CNE1000004C8 SINOPEC SHANGHAI H YC 1 0.040 EUR2G3 XFRA FR0000062671 GROUPE GORGE SA IN.EO 1 0.320 EURCJ8 XFRA CA14179V1076 CARGOJET INC. 0.139 EUR0OE XFRA LU1092234845 ORION ENGINEER.CARBONS SA 0.173 EUR2WI XFRA CNE100001WB5 YUNNAN WATER INV. H YC 1 0.017 EURFS5 XFRA US3026351078 FS INVESTMENT CORP.DL-001 0.164 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.058 EUR8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.084 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.060 EURHA5 XFRA KYG2118N1079 CHIN.HARMON.N.E.A.H.HD-01 0.014 EUR1YD XFRA US11135F1012 BROADCOM INC. DL-,001 1.509 EUR1OV XFRA KYG2119Q1091 CHIN.ELEC.OPT.VAL.U.H.CO. 0.002 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.108 EUR1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1 0.138 EUR