Das Instrument DB1 DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 18.05.2022 und ex Dividende/Zinsen am 19.05.2022 The instrument DB1 DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. EQUITY has its pre-dividend/interest day on 18.05.2022 and its ex-dividend/interest day on 19.05.2022