FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM19.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.04.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST0P5 XFRA GB00BKRC5K31 POLYPIPE GROUP(WI) LS-001 0.087 EUR21T XFRA GB00B3FLWH99 BODYCOTE PLC LS -,1727272 0.430 EURZOE XFRA US98978V1035 ZOETIS INC. CL.A DL -,01 0.102 EUR2M2 XFRA GB00BJ3VW957 MCCOLLS RE.GR.(WI) LS-001 0.080 EURXFRA DE000HSH4GX3 HSH NORDBANK MZC 6 13/20 0.000 %41G1 XFRA GB00B63QSB39 GREGGS PLC LS-,02 0.255 EUR13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.154 EURMPQ XFRA US55302T2042 MHP SE GDR S/2 0.606 EURIEA XFRA GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC LS-,001 0.160 EURBIRG XFRA IE00BD1RP616 BK OF IRELD GRP EO 1 0.115 EUR6CMA XFRA GB00BYZWX769 CRODA INTL LS -,10357143 0.533 EUR4A4B XFRA GB00BK1PTB77 AGGREKO PLC LS-,04832911 0.206 EUR1AW XFRA US04010E1091 ARGAN INC. DL-,15 0.202 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.054 EURVEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS 0.388 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.057 EURPF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.063 EURJL0 XFRA GB00BVC3CB83 JOHN LAING GROUP LS -,10 0.083 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.101 EUROEA XFRA SE0005876968 OEM INTERNATIONAL B 0.576 EURFV8 XFRA GB00BRJ9BJ26 FEVERTREE PLC LS -,0025 0.089 EUR14HA XFRA SE0007126115 HEMFOSA FASTIGHETER AB 0.115 EURT3V1 XFRA GB00BVFD7Q58 STAND.LIFE AB.LS-,1222222 0.166 EUR6P9 XFRA GB00BD2ZT390 GLO.PORTS HLDG (WI)LS0,01 0.233 EUREUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.013 EUR