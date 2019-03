Weitere Suchergebnisse zu "Lam Research":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM19.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.03.2019.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.03.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTNQL1 XFRA ZAE000117321 NEW BIDVEST NEW RC-,05 0.172 EURIUC1 XFRA ZAE000067211 IMPERIAL LOGIS.NEW RC-,04 0.083 EURAOD1 XFRA ZAE000043485 ANGLOGOLD ASHANTI RC-,25 0.058 EURIHP XFRA US2544231069 DINE BRANDS GL.INC.DL-,01 0.610 EURN14 XFRA CA64046G1063 NEO PERFORM.MAT. 0.063 EURUPH XFRA US90337L1089 US PHYSIC.THERAPY DL-,01 0.239 EURTUP XFRA US8998961044 TUPPERW.BRAND.CORP.DL-,01 0.239 EURTIF XFRA US8865471085 TIFFANY + CO. DL-,01 0.486 EURLCR XFRA US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.680 EURLAR XFRA US5128071082 LAM RESEARCH CORP. DL-001 0.972 EURKHP XFRA US5002551043 KOHL'S CORP. DL-,01 0.592 EUREV9 XFRA US29382R1077 ENTRAVISION A DL-,0001 0.044 EURCCJ XFRA US1720621010 CINCINNATI FINL DL 2 0.495 EURBUY XFRA US0865161014 BEST BUY CO. DL-,10 0.442 EURTKOE XFRA TRATOASO91H3 TOFAS TUERK OTO E TN 1 0.284 EURNYVK XFRA TH0307010R17 SINO-THAI -NVDR- BA 1 0.014 EURSTT XFRA IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.557 EURUPN XFRA FI0009002158 UPONOR OYJ O.N. 0.250 EURDSN XFRA DK0010274414 DANSKE BK NAM. DK 10 1.139 EURDGF XFRA CA26779X1015 DYNACOR GOLD MINES INC. 0.007 EURLX6 XFRA AU000000ASB3 AUSTAL LTD 0.019 EURAVLA XFRA US00912X3026 AIR LEASE CORP. A DL -,01 0.115 EUR134 XFRA NGSEPLAT0008 SEPLAT PE.DE.(DI) NA-,50 0.044 EURXFRA DE000HLB06H7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/14 0.002 %13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.177 EURWN6 XFRA AU000000CAR3 CARSALES.COM 0.128 EURFS5 XFRA US3026351078 FS KKR CAP CORP. DL -,001 0.168 EURAKY XFRA MX01PI000005 PINFRA S.A. 0.216 EURMJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.119 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.060 EUR12P XFRA US7080621045 PENNANTPARK INVT DL-,001 0.159 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.062 EUR22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.019 EUR27T XFRA US8724381061 THL CREDIT INC. 0.186 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.110 EUR