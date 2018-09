FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.09.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM18.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.09.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.09.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.355 EUROXMC XFRA DE0008486655 DWS CONCEPT GS+P FOOD 4.880 EURTUP XFRA US8998961044 TUPPERW.BRAND.CORP.DL-,01 0.581 EURLCR XFRA US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.641 EURCCJ XFRA US1720621010 CINCINNATI FINL DL 2 0.453 EURWR1 XFRA US0844231029 BERKLEY CORP. DL-,20 0.556 EURJAV2 XFRA TH0975010R11 ESSO (TH.)-NVDR- BA4,9338 0.005 EURJAV XFRA TH0975010016 ESSO THAIL.-FGN- BA4,9338 0.005 EURGZ5 XFRA PTGAL0AM0009 GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1 0.275 EUR8WY XFRA KYG981491007 WYNN MACAU LTD 0.082 EURC4S1 XFRA KYG216771363 CHINA ST.CONSTR.INTL CON. 0.016 EURKEE XFRA JP3236200006 KEYENCE CORP. 0.382 EURSTT XFRA IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.538 EURCPP XFRA HK0688002218 CHINA OV.LD 0.044 EURWI4 XFRA CNE1000004L9 WEICHAI POWER CO. H YC 1 0.022 EURXFRA CH0103346612 UBS AG JE 09-19 FLR MTN 0.005 %KY3A XFRA BE0003880979 KEYWARE TECHNOLOGIES O.N. 0.030 EURXFRA DE000HSH4TP2 HSH NORDBANK MZC 11 14/24 0.001 %1K1 XFRA AU000000QUB5 QUBE HOLDINGS LTD. 0.030 EURXFRA DE000HLB0023 LB.HESS.-THR.ZI.EX.09A/13 0.002 %BGD XFRA AU000000ZNT3 ZENITAS HEALTHCARE LTD 0.009 EURFS5 XFRA US3026351078 FS INVESTMENT CORP.DL-001 0.162 EUR3XT XFRA CA30150P1099 EXCO TECHS LTD 0.056 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.057 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.060 EUR1YD XFRA US11135F1012 BROADCOM INC. DL-,001 1.496 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.107 EUR1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1 0.137 EUR6RK XFRA PLCCC0000016 CCC S.A. ZY 0,1 0.534 EUR