FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSHY1 XFRA US79971C2017 SANCHEZ MIDSTREAM PAR.UTS 0.380 EURXFRA DE000HSH5ZR2 HSH NORDBANK MZC 11 16/20 0.000 %D2XA XFRA FR0010251421 DEXIA CL 05/UND FLR 0.000 %2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.091 EURPF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.065 EUR