FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM18.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.08.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTNOVC XFRA DK0060534915 NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 0.403 EUR0OH XFRA AU000000OML6 OOH MEDIA LTD 0.030 EURFK85 XFRA DE0009771980 DEKA-EUROPABOND TF 0.590 EURFK8M XFRA DE0009771923 DEKA-TELEMEDIEN TF 0.690 EURFK89 XFRA DE0008479825 DEKA-RENTENNACHRANG 0.660 EURWW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455 0.107 EURKCE1 XFRA TH0122B10Z13 KCE EL. PCL -FGN- BA 1 0.028 EURTKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO. 0.231 EURLA2 XFRA US8335511049 SNYDERS-LANCE INC. 0.137 EURPLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01 0.641 EUR5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666 0.034 EURND1 XFRA US6556631025 NORDSON CORP. 0.256 EURDUT XFRA US6153691059 MOODY'S CORP DL-,01 0.325 EURKYSA XFRA US4881522084 KELLY SERVS INC. A DL 1 0.064 EURJBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.342 EURTHYG XFRA TH0450010Y16 THAI UN. GRP PR. -FGN- 0.008 EURIVY XFRA US46145F1057 INV.TECH.GRP INC. DL-,01 0.060 EURCOZ XFRA US1924461023 COGNIZANT TECH. SOL.A 0.128 EURXTY XFRA US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 0.154 EURCLY XFRA US1311931042 CALLAWAY GOLF DL-,01 0.009 EURBWI XFRA US1170431092 BRUNSWICK CORP. DL-,75 0.141 EURAG31 XFRA US0376123065 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A 0.444 EURALK XFRA US0116591092 ALASKA AIR GRP INC. DL 1 0.256 EURNVAP XFRA TH0450010R15 THAI UN.GRP -NVDR-BA 0,25 0.008 EURNVPA XFRA TH0122010R10 KCE EL. PCL -NVDR- BA 1 0.028 EUR31V XFRA KYG9361V1086 VINDA INTL HLDGS HD-,10 0.005 EUROPQ XFRA HK0018000155 ORIENTAL PRESS GRP 0.007 EURHEH XFRA HK0006000050 POWER ASSETS HLDG.LTD. 0.904 EURMLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP. 0.138 EURBU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.393 EURPD1A XFRA AU000000ANN9 ANSELL LTD. 0.203 EURK2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.094 EUR18E XFRA US2924801002 ENABLE MIDSTREAM PART.UTS 0.272 EURL8L XFRA MX01LA040003 GRUPO LALA CL.B MN -,142 0.007 EURFKQW XFRA LU0348413815 DEKALUX-PHARMATECH TF 2.940 EUR