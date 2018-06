FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTS0B XFRA MX01GS000004 GRPO SANBORNS SA DE CV B1 0.019 EURSPYJ XFRA IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.282 EURTQI1 XFRA US87927Y2019 TELECOM ITAL.RISP. ADR/10 0.285 EURNEQA XFRA FR0012799229 NEOPOST 15-UND. CV FLR 0.975 EUREB2 XFRA IL0010811243 ELBIT SYS LTD 0.380 EUR7PI XFRA IT0003796171 POSTE ITALIANE SPA EO-,51 0.420 EURAMNA XFRA US02319V1035 AMBEV S.A. SP. ADR 0.038 EURWRM XFRA US87403A1079 TAILORED BRANDS INC.DL-01 0.155 EURAZDA XFRA US0025353006 AARON'S INC. A DL -,50 0.026 EURZMM XFRA FR0013153541 MAISONS DU MONDE EO 3,24 0.440 EURDCA XFRA IT0001207098 ACEA S.P.A. EO 5,16 0.630 EUREYX XFRA NL0012059018 EXOR N.V. 0.298 EURXFRA DE000A2E4QA6 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21 0.001 %