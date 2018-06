Weitere Suchergebnisse zu "Terna":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSPYD XFRA IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF 0.241 EURH5AB XFRA DE0009807016 HAUSINVEST 0.300 EURWIGA XFRA DE000A11QCU2 SPORTTOTAL AG WDL 14/19 0.029 EURXFRA DE000HLB3CH0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/16 0.001 %VGR XFRA US92240M1080 VECTOR GRP LTD DL-,10 0.345 EURHP9 XFRA US4440971095 HUDSON PACIFIC PPT.DL-,01 0.216 EURTUL1 XFRA US9001112047 TURKCELL ILETISIM H.2,5/1 0.163 EURSGMR XFRA US8610121027 STMICROELECTRONICS NY 1 0.052 EURSHI XFRA US82935M1099 SINOPEC SHAN H YC1ADR/100 4.112 EURRTS2 XFRA US8181503025 SEVERSTAL GDR S OCT2006 1 0.915 EUR1HTA XFRA US4485791028 HYATT HOTELS CL. A DL-,01 0.129 EURECJ XFRA US2788651006 ECOLAB INC. DL 1 0.354 EUR5D4 XFRA US25960R1059 DOUGLAS DYNAMICS I.DL-,01 0.229 EURELP XFRA US20441B4077 C. PARAN. EN. ADR PFD B 1 0.021 EURTUL XFRA TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM TN 1 0.034 EURSGM XFRA NL0000226223 STMICROELECTRONICS 0.052 EURTQIR XFRA IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC 0.028 EURUEI XFRA IT0003242622 TERNA R.E.N. SPA EO -,22 0.146 EURSNM XFRA IT0003153415 SNAM S.P.A. 0.129 EURTZ8 XFRA IT0003027817 IREN S.P.A. EO 1 0.070 EURHE9 XFRA IT0001250932 HERA S.P.A. EO 1 0.095 EURAUL XFRA IT0001137345 AUTOGRILL S.P.A. 0.190 EUR3MU XFRA FR0000038606 MANITOU B.F. SA INH. EO 1 0.620 EURQB7 XFRA DE0005202303 QUIRIN PRIVATBK O.N. 0.030 EURSYZ XFRA DE0005104806 SYZYGY AG O.N. 0.390 EURSB7 XFRA CA8029121057 SAPUTO INC. 0.160 EURELPA XFRA BRCPLEACNPB9 CIA PARANAENSE EN. PFD B 0.020 EURXFRA DE000HSH4ND1 HSH NORDBANK MZC 24 13/21 0.000 %WIB XFRA AT0000831706 WIENERBERGER 0.400 EUR3MR XFRA US58958U1034 MERIDIAN BANCORP 0.043 EURC2G XFRA US12508E1010 CDK GLOBAL INC. DL -,10 0.129 EURKA1 XFRA US4835481031 KAMAN CORP.-COM. DL 1 0.173 EURSPY5 XFRA IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 0.930 EURA0T XFRA US03027X1000 AMERICAN TOWER DL -,01 0.664 EUR13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.237 EUR