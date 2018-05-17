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GR.SUPERVIELLE B SP.ADR - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 18.05.2018 - 3




17.05.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
18.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.05.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
M07 XFRA US5534981064 MSA SAFETY INC. 0.322 EUR
189A XFRA US40054A1088 GR.SUPERVIELLE B SP.ADR 0.098 EUR
WXHB XFRA DE000A1H56E7 APO TOPDIVIDENDE EUROPA 1.250 EUR
HDJA XFRA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 0.305 EUR
HDJ XFRA AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS 0.305 EUR
1MS XFRA SE0009806607 MUNTERS GROUP AB B 0.029 EUR
B9C XFRA SE0010323998 BALCO GROUP AB 0.097 EUR
KOZ XFRA NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN NK 1,25 0.391 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
20,12 $ 19,80 $ 0,32 $ +1,62% 17.05./00:01
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US40054A1088 A2AC61 33,85 $ 16,11 $
Werte im Artikel
6,30 plus
+2,44%
20,12 plus
+1,62%
75,32 plus
+0,09%
25,00 plus
0,00%
63,81 plus
0,00%
29,00 plus
0,00%
4,81 minus
-0,62%
33,20 minus
-0,93%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 17,32 € +5,87%  16.05.18
NYSE 20,12 $ +1,62%  16.05.18
Frankfurt 16,89 € -3,04%  16.05.18
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