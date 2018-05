FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM18.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTM07 XFRA US5534981064 MSA SAFETY INC. 0.322 EUR189A XFRA US40054A1088 GR.SUPERVIELLE B SP.ADR 0.098 EURWXHB XFRA DE000A1H56E7 APO TOPDIVIDENDE EUROPA 1.250 EURHDJA XFRA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 0.305 EURHDJ XFRA AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS 0.305 EUR1MS XFRA SE0009806607 MUNTERS GROUP AB B 0.029 EURB9C XFRA SE0010323998 BALCO GROUP AB 0.097 EURKOZ XFRA NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN NK 1,25 0.391 EUR