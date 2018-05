Weitere Suchergebnisse zu "Moody's":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM18.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH5V55 HSH NORDB HERBMZC 15/20 0.000 %FGMD XFRA LU0133414606 DWS GLOBAL VALUE INH.LD 2.220 EUROXNR XFRA DE0008471301 DWS BALANCE PORTFOLIO E 0.270 EURWW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455 0.121 EURUPAB XFRA US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.772 EURSEZ XFRA US84756N1090 SPECTRA ENERG. PARTN. LP 0.637 EURSOT XFRA US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5 0.509 EURSPU XFRA US8330341012 SNAP-ON INC. DL 1 0.696 EURSAPA XFRA US8030542042 SAP SE ADR/1 O.N. 1.465 EURRYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50 0.441 EURRAG XFRA US7502361014 RADIAN GRP INC. DL-,001 0.002 EURUA9 XFRA US70959W1036 PENSKE AUTOMOTIVE DL-0001 0.297 EURHNM XFRA US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 0.085 EURDUT XFRA US6153691059 MOODY'S CORP DL-,01 0.373 EURMCP XFRA US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001 0.308 EUROCT XFRA US45768S1050 INNOSPEC INC. DL-,01 0.373 EURFMEA XFRA US3580291066 FRESENIUS MD.CARE ADR 1/2 0.536 EURDTEA XFRA US2515661054 DEUTSCHE TELEKOM ADR 1 0.677 EURDL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1 0.254 EURESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01 0.153 EURAEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP. 0.411 EURABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.322 EURB8O XFRA SG1U76934819 YANGZIJIANG SHIP.HLDGS 0.028 EUROCBA XFRA SG1S04926220 OVERS.-CHINESE SD-,50 0.120 EURPND XFRA NO0003054108 MARINE HARVEST ASA NK 7,5 0.271 EURFHR XFRA US34552U1043 FORESIGHT ENERGY LP UTS 0.048 EUROP8 XFRA SE0001696683 OPUS GROUP AB 0.005 EURIDO1 XFRA ID1000097405 PT INDOSAT TBK 0.004 EURCKW XFRA HK0560006634 CHU KONG SHIP.ENT.(GR.)CO 0.005 EUR4BV XFRA FR0006174348 BUREAU VERITAS SA EO -,12 0.560 EURCAJ XFRA FR0000125585 CASINO, GUICH.INH. EO1,53 1.560 EURO2D XFRA DE000A1J5RX9 TELEFONICA DTLD HLDG NA 0.260 EURNOEJ XFRA DE000A1H8BV3 NORMA GROUP SE NA O.N. 1.050 EURFNTN XFRA DE000A0Z2ZZ5 FREENET AG NA O.N. 1.650 EURV3S XFRA DE000A0KEXC7 VECTRON SYSTEMS O.N. 0.050 EUR