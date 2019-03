FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.03.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4TP2 HCOB MZC 11 14/24 0.001 %SPYW XFRA IE00B5M1WJ87 SPDR S+P EO DIV.ARIST.ETF 0.071 EURSPYG XFRA IE00B6S2Z822 SPDR S+P UK DIV.ARIST.ETF 0.201 EUR7CH XFRA NZCNUE0001S2 CHORUS LTD 0.067 EURKA1 XFRA US4835481031 KAMAN CORP.-COM. DL 1 0.177 EURSPY5 XFRA IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 0.784 EURSPYJ XFRA IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.191 EURS9O XFRA US8617801043 STONECASTLE FINL DL-,001 0.336 EURWRM XFRA US87403A1079 TAILORED BRANDS INC.DL-01 0.159 EURAZDA XFRA US0025353006 AARON'S INC. A DL -,50 0.031 EUR1T1 XFRA GB00BDSFG982 TECHNIPFMC PLC DL 1 0.115 EURNCB4 XFRA US060505EN03 BANK AMERICA DEP.PFD AA 0.003 %1MJ XFRA US46620W1027 J JILL INC. DL-,01 1.016 EUR