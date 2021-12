Das Instrument DGW2 GB00BJQZC279 DAILY MAIL GENL A LS-,125 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 17.12.2021 The instrument DGW2 GB00BJQZC279 DAILY MAIL GENL A LS-,125 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 17.12.2021