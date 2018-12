FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM17.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.12.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.12.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST1N31 XFRA US6525262035 NEWTEK BUSINE.SVCS DL-,02 0.439 EUR3MR XFRA US58958U1034 MERIDIAN BANCORP 0.062 EURRKCI XFRA AT0000805361 RAIFF.NACHHALTIGK.-MIX RT 0.114 EURAH8X XFRA LU0766462104 AGIF-A.INC.+GWTH A H2-EO 2.917 EURUI2D XFRA DE000A0MQR01 SARASIN-FAIRINVEST-UN.-A 0.750 EURZZRB XFRA LU0585535577 CB GELDMKT DTSCHLAND P EO 10.497 EUR0OE XFRA LU1092234845 ORION ENGINEER.CARBONS SA 0.176 EURDJE3 XFRA LU0256883843 AGIF-EOLAND EQU.GRTH I EO 14.821 EUROD5K XFRA DE000A0NFZR1 FVM-CLASSIC UI 0.060 EURBSE XFRA IT0001389631 BENI STABILI EO 0,10 0.021 EURAZHQ XFRA LU0256880153 AGIF-EUR.EQU.GRTH I EO 18.516 EURD1J1 XFRA LU0553164731 DJE-ZINS+DIVIDENDE PA EUR 2.030 EURLU9K XFRA LU0858224032 DJE CONCEPT PA 0.800 EURKA1 XFRA US4835481031 KAMAN CORP.-COM. DL 1 0.176 EURAH80 XFRA LU0414045582 AGIF-ALL.EUR.EQU.DIV. AEO 3.849 EUR13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.242 EURUQ2G XFRA LU0348735423 AGIF-H.KONG EQU.A DL 1.580 EURXFRA DE000HLB1V73 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12B/14 0.001 %DJE7 XFRA LU0811903136 AGIF-EUR.EQU.GRTH P2 EO 16.409 EURDJEC XFRA LU0256839944 AGIF-EOLAND EQU.GRTH A EO 1.282 EURNEQA XFRA FR0012799229 NEOPOST 15-UND. CV FLR 0.975 EURAH8H XFRA LU0348798009 AGIF-THAILAND EQU.A EO 0.439 EURK1A8 XFRA AT0000799861 KEPLER VORSORGE REN.ANT.A 1.150 EURYIQG XFRA US06738C8284 BARCLAYS BK PREF.SER.1ADR8BK XFRA US0925331086 BLACKROCK C.INVT. DL-,001 0.158 EURWRM XFRA US87403A1079 TAILORED BRANDS INC.DL-01 0.158 EURNWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.444 EURSS8 XFRA US8631111007 STRATTEC SECURITY DL-,01 0.123 EURAZHA XFRA LU0908554255 AGIF-A.EUR.EQ.GRO.SEL.AEO 0.901 EURK1AN XFRA AT0000969787 KEPLER VORSORGE MIX.R A 1.700 EURZZR8 XFRA LU1479563717 AGIF-ALLIANZ THEMATIC.AEO 0.686 EURAS4 XFRA PTCOR0AE0006 CORT.AMORIM SGPS NAM.EO 1 0.085 EURAH8Z XFRA LU0856992614 AGIF-AL.AD.FX.IN.SH.D.AEO 0.377 EURZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.068 EURLU9Q XFRA LU1227570055 DJE-MITTELST.+INNOV.PA EO 0.920 EUR