FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM17.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.12.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.12.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUQ2A XFRA LU0256839191 AGIF-EUR.EQU.GRTH A EO 1.500 EURPOJN XFRA US74340W1036 PROLOGIS INC. DL-,01 0.422 EURLU9S XFRA LU0828771344 DJE-DIV.+SUBSTANZ PA(EUR) 1.840 EURLU9F XFRA LU0350835707 DJE-AGR.+ERNAEH.PA(EO) 1.032 EURLU9D XFRA LU0159549145 DJE-ALPHA GL.INH.PA (EO) 1.410 EURLU9G XFRA LU0159549814 DJE-INTERCASH INH.PA(EO) 2.290 EURXFRA DE000HLB1WT7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12A/14 0.001 %LU9H XFRA LU0374456654 DJE-ASIA HIGH DIVID.PA EO 1.310 EURUQ2W XFRA LU0327454749 AGIF-EUR.CONV.EQU.A EO 1.779 EURAZHN XFRA LU0204480833 AGIF-ASIA PAC.EQU.A EO 0.031 EURLU94 XFRA LU0188853955 DJE REAL ESTATE INH P 0.010 EURLU91 XFRA LU0165251116 LUXTOPIC-AKT.EUROPA INH.A 0.130 EURLU98 XFRA LU0159550077 DJE-GOLD+RESS.INH.PA(EO) 0.880 EURLU95 XFRA LU0159549574 DJE-RENTEN GL.INH.PA(EO) 3.520 EURLU9A XFRA LU0159548683 DJE-EUROPA INH.PA(EO) 2.090 EURUQ2K XFRA LU0158827948 AGIF-GL.SUSTAIN.A DL 0.007 EURUQ2D XFRA LU0158827195 AGIF-GL.SUSTAIN.AX EUR 0.153 EURLXAP XFRA LU0081500794 ALL.GI.III-AL.EM.EUR.A EO 6.738 EURCBC XFRA LU0052221412 CB GELDMKT DTSCHLAND I A 0.531 EURME66 XFRA IE0003723560 METZLER-METZ. INT. GROWTH 0.460 EURDJF1 XFRA DE0009789842 ALL.WACHST.EUROLAND A EO 0.711 EURDJF5 XFRA DE0008471483 AL.AKT.EUR. A (EUR) 1.063 EURUIGJ XFRA DE0006623077 SARAS.-FAIRINV.-BOND-UNI. 0.900 EURU2IQ XFRA DE0005317127 SARASIN-FAIRINVEST-UN.-I 0.850 EURBS91 XFRA AT0000904909 SUPERIOR 3 - ETHIK 8.040 EURRK1A XFRA AT0000859517 RAIFF.NACHHALTIGK.-MIX RA 0.860 EURAH8A XFRA LU0589944643 AGIF-GL.METALS+MINING AEO 0.203 EURH61C XFRA DE000A1JRP97 RUECKLAGENFONDS A 0.050 EURM9X XFRA US96524V1061 WHITEHORS.FIN.INC.DL-,001 0.312 EURWIGA XFRA DE000A11QCU2 SPORTTOTAL AG WDL 14/19 0.029 EURME67 XFRA IE00B1F1VT06 METZLER II-M. FOC.JP.A EO 0.550 EUR73W XFRA US92978AAA07 WACHOVIA CAP.TR.III UND.VGR XFRA US92240M1080 VECTOR GRP LTD DL-,10 0.352 EURTUL1 XFRA US9001112047 TURKCELL ILETISIM H.2,5/1 0.119 EURTTY XFRA US8919061098 TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 0.114 EUR