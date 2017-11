Weitere Suchergebnisse zu "Foresight Energy":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTRP0 XFRA US74972G1031 RPX CORP. DL -,0001 0.043 EURCXWK XFRA DE0008471095 GOTHAER EURO-RENT 0.789 EURFH9A XFRA DE0008470337 INVESCO EUR.CORE AKTIENFD 2.840 EURS9W XFRA CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW 0.100 EURTR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008 0.230 EURSYM XFRA US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 0.064 EURSOT XFRA US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5 0.493 EURLA2 XFRA US8335511049 SNYDERS-LANCE INC. 0.136 EURSG6 XFRA US81663A1051 SEMGROUP CORP. A DL-,01 0.383 EURRYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50 0.391 EURPTM XFRA US7274931085 PLANTRONICS INC. DL-,01 0.128 EURMR4 XFRA US5895841014 MERIDIAN BIO 0.106 EURH6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01 0.234 EURDL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1 0.255 EURCOZ XFRA US1924461023 COGNIZANT TECH. SOL.A 0.128 EURHCH XFRA US1462291097 CARTER'S INC. DL-,01 0.315 EURABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.323 EUR3TK XFRA MHY8565N1022 TEEKAY TANKERS DL -,01 0.026 EURFHR XFRA US34552U1043 FORESIGHT ENERGY LP UTS 0.051 EURFZ1E XFRA DE000A1JSWP1 FRANKF.AKTIENFO.F.STIFT.A 1.930 EURTX9 XFRA AU000XINEOA7 TRONOX LTD A 0.038 EURPA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.021 EUR12F XFRA CA3495531079 FORTIS INC. 0.283 EURBU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.391 EUR4BW XFRA US05605H1005 BWX TECHS INC. DL-,01 0.094 EUR2CU XFRA US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.026 EUR8SY XFRA KYG8190E1052 SITOY GROUP HLDGS HD-,10 0.007 EURCWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I 0.056 EURM3AJ XFRA DE0005321087 MONEGA ERTRAG 0.890 EURFH9K XFRA DE0008023565 FDS F. STIFT. INVESCO 1.150 EUR1A7 XFRA US01973R1014 ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1 0.128 EURF8B XFRA US6952631033 PACWEST BANCORP. DL-,01 0.425 EURSJ2A XFRA US2423702032 DEAN FOODS DL-,01 0.077 EURSHY1 XFRA US79971C2017 SANCHEZ MIDSTREAM PAR.UTS 0.383 EURTM9 XFRA US8960475031 TRIBUNE MEDIA CO.A DL-001 0.213 EUR