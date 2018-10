Weitere Suchergebnisse zu "Accenture":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.10.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM17.10.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.10.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWQ9 XFRA ZAE000009932 WILSON BAYLY HOL.-OVCON 0.194 EURHB1 XFRA US3596941068 FULLER -H.B. CO. DL 1 0.134 EURAQ8 XFRA US00508Y1029 ACUITY BRANDS INC. DL-,01 0.112 EURCSA XFRA IE00B4BNMY34 ACCENTURE A DL-,0000225 1.259 EUR3NR XFRA AU000000NWH5 NRW HOLDINGS LTD 0.012 EURMEQA XFRA ES0105025003 MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 0.200 EURP6J1 XFRA US73181M1172 POLYUS PJSC GDR 1/2 0.813 EUR5CX XFRA US20451Q1040 COMPASS DIV. HLDGS SBI 0.310 EUR