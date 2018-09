FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.09.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEXSE XFRA DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.233 EUREXXX XFRA DE000A0D8Q23 ISHARES ATX UCITS ETF 0.325 EUREXSI XFRA DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.534 EUREXI3 XFRA DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.319 EUREXI2 XFRA DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.078 EUREXSD XFRA DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.531 EUREXSC XFRA DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.365 EUREXW1 XFRA DE0005933956 ISHARES EO STOXX 50 U.ETF 0.549 EUREXW3 XFRA DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.243 EUREXSA XFRA DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.377 EUREXHE XFRA DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.178 EUROC5 XFRA AU000000COH5 COCHLEAR LTD 0.984 EURXFRA DE000HSH5Z28 HSH NORDBANK MZC 13 16/19 0.000 %3MR XFRA US58958U1034 MERIDIAN BANCORP 0.043 EURXFRA AT000B043716 UNICR.BK AUS. 15-22 FLR 0.002 %TBCN XFRA HK0000139300 TELEVISION BROAD. (BL100) 0.033 EURKA1 XFRA US4835481031 KAMAN CORP.-COM. DL 1 0.171 EUR541 XFRA US00090Q1031 ADT INC. DL-,01 0.030 EURTG9 XFRA AU000000CWY3 CLEANAWAY WASTE MNGMT 0.009 EURWRM XFRA US87403A1079 TAILORED BRANDS INC.DL-01 0.154 EUR22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.015 EURZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.063 EUR851 XFRA SG1CJ7000006 ADVANCER GLOBAL LTD 0.002 EUR