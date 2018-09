FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.09.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHJ33 XFRA DE000A0NEKQ8 ARAMEA RENDITE PLUS A 4.400 EURHJ31 XFRA DE000A0NEKF1 ARAMEA STRATEGIE I 3.500 EURXFRA DE000HSH41M6 HSH NORDBANK MZC 18 15/26 0.000 %XFRA DE000HSH41L8 HSH NORDBANK MZC 17 15/20 0.000 %0XC XFRA KYG183221004 CANVEST ENVIR.PR.G.HD-,01 0.002 EURK1A5 XFRA AT0000675665 KEPLER ETHIK AKTIENF. T 6.091 EURK1A4 XFRA AT0000675657 KEPLER ETHIK AKTIENF. A 9.000 EURUI29 XFRA DE000A0Q4G39 MC 1 UNIVERSAL R 0.720 EURM9X XFRA US96524V1061 WHITEHORS.FIN.INC.DL-,001 0.303 EURWIGA XFRA DE000A11QCU2 SPORTTOTAL AG WDL 14/19 0.029 EURHP9 XFRA US4440971095 HUDSON PACIFIC PPT.DL-,01 0.214 EURTUL1 XFRA US9001112047 TURKCELL ILETISIM H.2,5/1 0.134 EURSGMR XFRA US8610121027 STMICROELECTRONICS NY 1 0.051 EURPU7 XFRA US7458671010 PULTE GROUP INC. DL -,01 0.077 EURSJM XFRA US5562691080 STEVEN MADDEN DL-,0001 0.171 EURHAR XFRA US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 0.316 EURGS2C XFRA US36467W1099 GAMESTOP CORP. A 0.325 EURECJ XFRA US2788651006 ECOLAB INC. DL 1 0.350 EUR5D4 XFRA US25960R1059 DOUGLAS DYNAMICS I.DL-,01 0.227 EUR5B9 XFRA US11133T1034 BROADRIDGE FINL SOL.DL-01 0.415 EURBS7 XFRA US1090431099 BRIGGS STRAT. CORP DL-,01 0.120 EURBUY XFRA US0865161014 BEST BUY CO. DL-,10 0.385 EURQCTA XFRA US0774541066 BELDEN INC. DL -,01 0.043 EURTUL XFRA TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM TN 1 0.040 EURSGM XFRA NL0000226223 STMICROELECTRONICS 0.051 EURHGNC XFRA KYG4402L1510 HENGAN INTL GRP HD-,10 0.125 EURBOF XFRA HK2388011192 BK OF CHINA (HONGKONG) 0.059 EURCKW XFRA HK0560006634 CHU KONG SHIP.ENT.(GR.)CO 0.003 EURBJEB XFRA HK0392044647 BEIJING ENTERPRISES 0.035 EURSGI XFRA HK0363006039 SHANGHAI IND. HLDGS 0.052 EURRMM XFRA FI0009007066 RAMIRENT OYJ 0.220 EUREXXW XFRA DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.315 EUREXXV XFRA DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.222 EUREXXT XFRA DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.021 EUREXXU XFRA DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.576 EUR