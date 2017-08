FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTX9 XFRA AU000XINEOA7 TRONOX LTD A 0.038 EURA78 XFRA CA8520661098 SPROTT INC. 0.020 EURPA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.021 EUR12F XFRA CA3495531079 FORTIS INC. 0.268 EURTXW XFRA BMG8770Z1068 TEXWINCA HLDGS LTD HD-,05 0.035 EURITJ XFRA BMG4977W1038 IT LTD HD-,10 0.014 EURTWB XFRA AT0000737705 BWT AG 0.200 EUR4BW XFRA US05605H1005 BWX TECHS INC. DL-,01 0.094 EURCWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I 0.081 EURFGEQ XFRA IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC 0.031 EURFUSD XFRA IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.028 EURMN3 XFRA GB00B83VD954 MAN GROUP PLC DL-03428571 0.042 EURXFRA DE000HLB3GT6 LB.HESS.-THR.INFL.02/12 0.002 %1A7 XFRA US01973R1014 ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1 0.128 EURF8B XFRA US6952631033 PACWEST BANCORP. DL-,01 0.427 EUR13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.158 EURSJ2A XFRA US2423702032 DEAN FOODS DL-,01 0.077 EUR2I5 XFRA GB00BYXJC278 IBSTOCK PLC LS -,01 0.029 EURTM9 XFRA US8960475031 TRIBUNE MEDIA CO.A DL-001 0.214 EURM59 XFRA GB00BDZT6P94 MERLIN ENTERTAIN. LS -,01 0.026 EURQGU XFRA US7473011093 QUAD GRAPHICS INC. CL. A 0.256 EUREGG XFRA US29272W1099 ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01 0.235 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.055 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.060 EURC7K XFRA GB00B0YD2B94 COHORT PLC 0.054 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.107 EURHDJ XFRA AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS 0.273 EUROXQ1 XFRA US00770C1018 ADVANCED EMISS. SOL. 0.214 EUR