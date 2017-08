Weitere Suchergebnisse zu "Foresight Energy":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEVZ XFRA GB00B71N6K86 EVRAZ PLC DL 1 0.256 EURXFRA XS0224480722 EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR 0.000 %S9W XFRA CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW 0.101 EURUGR XFRA US90400P1012 ULTRAPAR PART. PFD ADR 1 0.230 EURUPH XFRA US90337L1089 US PHYSIC.THERAPY DL-,01 0.171 EURTR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008 0.231 EURSYM XFRA US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 0.064 EURSOT XFRA US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5 0.496 EURRYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50 0.393 EURRAG XFRA US7502361014 RADIAN GRP INC. DL-,001 0.002 EURNOVA XFRA US6701002056 NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10 0.405 EURMCP XFRA US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001 0.309 EURJBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.085 EURDL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1 0.256 EUR0UI XFRA US9107101027 UNIT.INS.HLDG.CO.DL-,0001 0.051 EURLTD XFRA US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50 0.513 EURAEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP. 0.385 EURABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.312 EUR3YM XFRA SG1W55939399 WEE HUR HOLDINGS LTD 0.002 EURRTHA XFRA SG1T56930848 WILMAR INTL LTD. SD -,50 0.019 EURCDE XFRA SG1R89002252 CITY DEV. SD-,50 0.025 EURSJX XFRA SG1F60858221 SINGA.TECH.ENG. SD-,10 0.031 EURFHR XFRA US34552U1043 FORESIGHT ENERGY LP UTS 0.055 EURMWX XFRA KYG6074A1085 MEWAH INTL INC. DL-,001 0.002 EURHYN XFRA HK0014000126 HYSAN DEV. CO.LTD 0.028 EUR3RB XFRA GB00B24CGK77 RECKITT BENCK.GRP LS -,10 0.733 EURPES XFRA GB0006776081 PEARSON PLC LS-,25 0.055 EURIMW XFRA GB0006640972 4IMPRINT GRP LS-,3846 0.152 EURLGI XFRA GB0005603997 LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 0.047 EURITB XFRA GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.284 EURBMT XFRA GB0002875804 BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 0.621 EURPYX XFRA GB0002405495 SCHRODERS PLC LS 1 0.374 EURPYXA XFRA GB0002395811 SCHRODERS PLC N-VTG LS 1 0.374 EUR0LC XFRA GB0000536739 ASHTEAD GRP PLC LS-,10 0.250 EURNAH XFRA US63888P4063 NATURAL HEALTH TRENDS 0.308 EUR