FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM17.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.08.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.021 EUR12F XFRA CA3495531079 FORTIS INC. 0.267 EURTXW XFRA BMG8770Z1068 TEXWINCA HLDGS LTD HD-,05 0.035 EURITJ XFRA BMG4977W1038 IT LTD HD-,10 0.014 EURTWB XFRA AT0000737705 BWT AG 0.200 EUR4BW XFRA US05605H1005 BWX TECHS INC. DL-,01 0.094 EURCWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I 0.081 EURFGEQ XFRA IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC 0.031 EURFUSD XFRA IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.028 EURMN3 XFRA GB00B83VD954 MAN GROUP PLC DL-03428571 0.042 EURXFRA DE000HLB3GT6 LB.HESS.-THR.INFL.02/12 0.002 %1A7 XFRA US01973R1014 ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1 0.128 EURF8B XFRA US6952631033 PACWEST BANCORP. DL-,01 0.426 EUR13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.157 EURSJ2A XFRA US2423702032 DEAN FOODS DL-,01 0.077 EUR2I5 XFRA GB00BYXJC278 IBSTOCK PLC LS -,01 0.028 EURTM9 XFRA US8960475031 TRIBUNE MEDIA CO.A DL-001 0.213 EURM59 XFRA GB00BDZT6P94 MERLIN ENTERTAIN. LS -,01 0.026 EURQGU XFRA US7473011093 QUAD GRAPHICS INC. CL. A 0.255 EUREGG XFRA US29272W1099 ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01 0.234 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.054 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.060 EURC7K XFRA GB00B0YD2B94 COHORT PLC 0.054 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.106 EURHDJ XFRA AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS 0.272 EUROXQ1 XFRA US00770C1018 ADVANCED EMISS. SOL. 0.213 EUR