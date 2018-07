FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM17.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.07.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSYO9 XFRA LU0112800569 SWISS.(LU)PTF-R.S.SF AA 1.924 EURSYO2 XFRA LU0112804983 SWISS.(LU)PTF-RE.BA.EO AA 2.000 EURSYO5 XFRA LU0136171393 SWISSCANTO LU PTF-GIB. AA 0.812 EUROXN3 XFRA DE0009788026 DT.EXTRA BOND TOT.RET.SD 1.510 EUROXNE XFRA DE0008486465 ALBATROS FONDS 1.150 EURWPS XFRA US9553061055 WEST PHARM.SVCS DL-,25 0.120 EURANP XFRA US0375981091 APOGEE ENTERPRISES DL-333 0.135 EURCPA XFRA US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE DL 1 0.361 EURAQ8 XFRA US00508Y1029 ACUITY BRANDS INC. DL-,01 0.112 EURZWC1 XFRA HU0000074844 ZWACK UNICUM NA A UF 1000 3.236 EUROXN9 XFRA DE000A0EAWB2 DYNAMIC EUROPE BALANCE 1.160 EURUSR XFRA CNE100000437 SHANGHAI ELECT.GRP H YC 1 0.012 EURCJA XFRA CA01626P4033 ALIMENTATION COUCHE-T. B 0.065 EUR18I XFRA IE00BD845X29 ADIENT PLC DL-,001 0.237 EUR0RE XFRA ES0105131009 PARQUES REUN.SER.CE.EO-,5 0.248 EUR