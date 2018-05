FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTCLA XFRA US88706P2056 TIM PARTICIP.PFD ADR/5 ON 0.113 EUR34T1 XFRA KYG888311134 TIANGONG INTL CO.DL-,0025 0.005 EUR7LI XFRA US50212V1008 LPL FINANCIAL HLDS DL-,01 0.212 EURLIUB XFRA BMG5485F1692 LI + FUNG LTD HD-,0125 0.053 EURW8A XFRA US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 0.339 EUR4HF XFRA SE0006887063 HOIST FINANCE AB 0.184 EURWHR XFRA US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 0.975 EURS9W XFRA CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW 0.099 EUR5WD XFRA US93148P1021 WALKER+ DUNLOP INC.DL-,01 0.212 EUR3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.178 EURVYO XFRA US9271911060 VINA CONCHA Y TORO ADR/20 0.361 EURUTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1 0.594 EURTKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO. 0.237 EURMMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.154 EURSJ3 XFRA US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS DL 1 0.729 EURPTM XFRA US7274931085 PLANTRONICS INC. DL-,01 0.127 EURPQM XFRA US7163821066 PETMED EXPRES.INC DL-,001 0.212 EURNRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC. 0.314 EURNQI XFRA US6400791090 NEENAH INC. DL -,01 0.348 EURXWM XFRA US6353091076 NTNL CINEMEDIA INC.DL-,01 0.144 EURMAQ XFRA US5719032022 MARRIOTT INTL A DL-,01 0.348 EUR3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01 0.322 EURLP3 XFRA US5463471053 LOUIS. PAC. CORP. DL 1 0.110 EUR4J2 XFRA US48020Q1076 JONES LANG LASALLE DL-,01 0.348 EURJEG XFRA US4698141078 JACOBS ENGINEERING DL 1 0.127 EURHQ9 XFRA US45774N1081 INNOPHOS HLDGS DL -,01 0.407 EURALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 0.632 EURHQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.392 EURHPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10 0.594 EURTF3A XFRA US3179231002 FINISH LINE INC. A DL-,01 0.098 EURNER XFRA US29274F1049 ENEL AMERICAS SA ADR/50 0.219 EUR63DA XFRA US2515421061 DEUTSCHE BOERSE ADR 1/10 0.256 EURCUM XFRA US2310211063 CUMMINS INC. DL 2,50 0.916 EURCGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002 0.038 EURCHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 0.950 EUR