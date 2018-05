FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM17.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTDO4B XFRA CA25822C2058 DOREL INDS INC. B 0.252 EURBXP XFRA BMG053841059 ASPEN I.HLDGS DL-15144558 0.201 EURIJX XFRA BE0003754687 VASTNED RETAIL BELGIUM 2.620 EURWBC XFRA AU000000WBC1 WESTPAC BKG 0.592 EUR2S8 XFRA GB00BLT1Y088 SAGA PLC LS -,01 0.068 EUR4BW XFRA US05605H1005 BWX TECHS INC. DL-,01 0.134 EUR47H XFRA SE0008040653 HUMANA AB 0.058 EURKHNZ XFRA US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.524 EURNNN1 XFRA US88032Q1094 TENCENT HDGS ADR/1DL-0001 0.094 EURIBC2 XFRA IE00BF3N7102 ISHSII-DLHY CORP BD EOHDD 0.044 EURNJBC XFRA SE0008321293 NIBE INDUSTRIER B 0.102 EURQDVL XFRA IE00BYZTVV78 ISHSII-EOCB SRI 0-3YR EOD 0.005 EURJXC1 XFRA US48123V1026 J2 GLOBAL INC. DL-,01 0.348 EURL3H XFRA US5024131071 L3 TECHS INC. DL-,01 0.671 EURFGEQ XFRA IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC 0.045 EURFUSD XFRA IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.028 EURTCO1 XFRA US8815753020 TESCO PLC ADR/1 LS-,05 0.071 EURAGH XFRA US01748X1028 ALLEGIANT TRAVEL DL-,001 0.587 EURPSM XFRA DE000PSM7770 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 1.930 EUR0H5 XFRA US40416E1038 HCI GROUP INC. DL O.N. 0.315 EURDN8E XFRA GB00BRB37M78 DIG. PLC LS 0,12335664335 0.292 EUR2GP XFRA SE0007158910 ALIMAK GROUP AB (PUBL) 0.223 EURBB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01 0.210 EURIS0R XFRA IE00B4PY7Y77 ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS 2.287 EURIQQY XFRA IE00B1YZSC51 ISHSII-MSCI EUROPE EODIS 0.267 EURQDVD XFRA IE00BKM4H312 I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD 0.312 EURHO9 XFRA US4042511000 HNI CORP. DL 1 0.248 EURSP1 XFRA US73278L1052 POOL CORP. DL-,001 0.378 EUR22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.080 EUR5NF XFRA GB00BRJ6JV17 NONO-STANDARD FINAN.LS-05 0.019 EURG14 XFRA NL0011821392 PHILIPS LIGHTING EO -,01 1.250 EURIQQ7 XFRA IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.207 EURIQQ4 XFRA IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.210 EURIQQ9 XFRA IE00B1W57M07 ISHSII-BRIC 50 DL DIS 0.040 EURIQQL XFRA IE00B1TXHL60 ISHSII-LIST.PRIV.EQ.DLDIS 0.373 EUR