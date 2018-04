FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4GP9 HSH NORDBANK RZ 3 13/23 0.000 %WPS XFRA US9553061055 WEST PHARM.SVCS DL-,25 0.113 EURECHA XFRA US2791581091 ECOPETROL S.A. ADR/20 0.515 EURCC6 XFRA US2058262096 COMTECH TELECOMM. DL-,10 0.081 EURMBU XFRA US2044481040 CIA DE MIN. BUEN. B ADR 1 0.024 EURENP1 XFRA TREENKA00011 ENKA INSAAT VE SAN. TN 1 0.024 EURNVPI XFRA TH0015010R16 SIAM COMM.BK -NVDR- BA 10 0.104 EURSIPF XFRA TH0015010018 SIAM COMML BK -FGN- BA 10 0.104 EUR0CL XFRA SE0002626861 CLOETTA B 0.144 EURDIO XFRA FR0000130403 CHRISTIAN DIOR INH. EO 2 3.400 EURMOH XFRA FR0000121014 LVMH EO 0,3 3.400 EURKONN XFRA CZ0008019106 KOMERCNI BANKA INH. KC100 1.859 EURKSW XFRA DE000A161309 KST BETEILIGUNGS AG NA 0.100 EURD8V XFRA BMG2519Y1084 CREDICORP LTD DL 5 11.462 EUROVI XFRA FI0009900401 OLVI OY A EO 1 0.800 EUR18I XFRA IE00BD845X29 ADIENT PLC DL-,001 0.222 EUR1XRN XFRA TH6838010R15 STAR PETR.RE.-NVDR-BA6,92 0.018 EURA44 XFRA ES0105046009 AENA SME S.A. EO 10 6.500 EURR0F XFRA FI4000266804 ROVIO ENTERTAINMENT OYJ 0.090 EUR