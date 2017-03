Weitere Suchergebnisse zu "Apollo Investment":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA XS0535706583 GOLDMAN S.GRP 10/17 FLR 0.000 %XZGD XFRA LU0170040694 SEB TRENDSYSTEM RENTEN II 1.074 EURXGZD XFRA LU0116292888 SEB TRENDSYSTEM RENTEN I 1.074 EURXFRA DE000HSH41M6 HSH NORDBANK MZC 18 15/26 0.000 %XFRA DE000HSH41L8 HSH NORDBANK MZC 17 15/20 0.000 %OG7Q XFRA DE0005319826 BESTINV100 0.500 EUROG72 XFRA DE0005319818 BESTINV50 0.550 EURWIGA XFRA DE000A11QCU2 WIGE MEDIA AG WDL 14/19 0.029 EURSGMR XFRA US8610121027 STMICROELECTRONICS NY 1 0.056 EURECJ XFRA US2788651006 ECOLAB INC. DL 1 0.345 EUR5D4 XFRA US25960R1059 DOUGLAS DYNAMICS I.DL-,01 0.224 EUR55O XFRA US03761U1060 APOLLO INVESTMENT CORP. 0.140 EURNDB XFRA SE0000427361 NORDEA BANK AB EO 0,40 0.650 EURNBZF XFRA FI0009902530 NORDEA BANK FDR/1 EO 0,40 0.650 EURYIT XFRA FI0009800643 YIT OYJ 0.220 EURLT5 XFRA FI0009010854 LASSILA + TIKANOJA EO-,50 0.920 EURA7Q1 XFRA FI0009010391 AHLSTROM OYI EO 1,50 0.490 EURRMM XFRA FI0009007066 RAMIRENT OYJ 0.200 EURFAI XFRA FI0009003230 FINNAIR OY EO-,85 0.100 EURDSN XFRA DK0010274414 DANSKE BK NAM. DK 10 1.211 EURXFRA DE000BC0CL77 BARC 11/21 FLR MTN 0.005 %A1OS XFRA DE0005110001 ALL FOR ONE STEEB AG 1.100 EURPGZ XFRA AU000000PRY5 PRIMARY HEALTH CARE LTD 0.034 EUR3MR XFRA US58958U1034 MERIDIAN BANCORP 0.037 EURN5O XFRA BMG657721087 NORDIC AMER.OFFSH. DL-,01 0.019 EURWA7 XFRA AU000000SWM4 SEVEN WEST MEDIA LTD 0.014 EUR19S XFRA US78573M1045 SABRE CORP. DL -,01 0.131 EUR13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.172 EUR8AG XFRA US0012281053 AG MORTG.INV.TRUST DL-,01 0.443 EUR9T1 XFRA CA8789501043 TECSYS INC. 0.032 EUR9SG XFRA AU000000SVW5 SEVEN GROUP HOLDINGS LTD 0.143 EUR2NI XFRA CA4609191032 INTERTAPE POLYMER GRP 0.126 EURM9O XFRA FI4000048418 MUNKSJO OYJ 0.450 EURBRP XFRA US1295001044 CALERES INC. DL-,01 0.065 EUR