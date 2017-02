FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO. 0.245 EURSNS XFRA US8354951027 SONOCO PROD. CO. 0.348 EURPLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01 0.705 EUROPE XFRA US68210P1075 OMEGA PROTEIN DL-,01 0.047 EURAP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.094 EURIFX XFRA DE0006231004 INFINEON TECH.AG NA O.N. 0.220 EURFEV XFRA DE0005774103 FORTEC ELEKTRO. O.N. 0.600 EURMLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP. 0.148 EURPD1A XFRA AU000000ANN9 ANSELL LTD. 0.190 EURJXC1 XFRA US48123V1026 J2 GLOBAL INC. DL-,01 0.343 EUR13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.174 EURWXHB XFRA DE000A1H56E7 APO EUROPEAN EQUITIES 0.800 EUR