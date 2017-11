FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST1HW XFRA US4198791018 HAWAIIAN HOLDINGS DL-,01 0.101 EURNXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.253 EURL8L XFRA MX01LA040003 GRUPO LALA CL.B MN -,142 0.007 EUR1S2 XFRA CA83125J1049 SLEEP COUN.CANA.HLDG.INC. 0.109 EURVECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR CORP.BD U.ETF EO 0.043 EURVGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EUROZ.G.B.UETF EO 0.010 EURVUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DL 0.102 EURVGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREAS.BD UETF DL 0.026 EURVGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM GO.BD UETF DL 0.145 EURVGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.030 EURIS0R XFRA IE00B4PY7Y77 ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS 2.377 EURIQQY XFRA IE00B1YZSC51 ISHSII-MSCI EUROPE EODIS 0.090 EURQDVD XFRA IE00BKM4H312 I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD 0.308 EUROP0 XFRA US67091N1081 OCI PARTNERS LP UTS 0.068 EUR22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.080 EURXGW XFRA US1282461052 CALAVO GROWERS DL-,001 0.802 EURITBA XFRA US45262P1021 IMPERIAL BRANDS PLC ADR/1 0.662 EURIQQ7 XFRA IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.184 EURIQQ4 XFRA IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.162 EURIQQ9 XFRA IE00B1W57M07 ISHSII-BRIC 50 DL DIS 0.503 EURIQQL XFRA IE00B1TXHL60 ISHSII-LIST.PRIV.EQ.DLDIS 0.398 EURIQQ5 XFRA IE00B1FZS574 ISHSII-MSCI TURKEY DLDIS 0.072 EURIUSM XFRA IE00B1FZS798 ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS 1.650 EURIUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.362 EURIUS8 XFRA IE00B2NPL135 ISHSII-EM INFRASTR.DLDIS 0.261 EURIQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS 0.140 EURIQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS 0.121 EURIUSE XFRA IE00B27YCP72 ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS 0.138 EURIUSC XFRA IE00B27YCK28 ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD 0.081 EURIUSB XFRA IE00B27YCF74 ISHSII-GL.T.+FOREST.DLDIS 0.114 EURIQQQ XFRA IE00B1TXK627 ISHSII-GL.WATER DLDIS 0.228 EUREUNX XFRA IE00B44CGS96 ISHSII-US AGGREG.BD DLDIS 0.934 EURIQQH XFRA IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS 0.069 EURIUSD XFRA IE00B27YCN58 ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS 0.229 EURIUSF XFRA IE00B296QM64 ISHSII-MSCI USA ISL.DLDIS 0.263 EUR