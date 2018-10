FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.10.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.448 EURQUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.319 EURPNP XFRA US6934751057 PNC FINL SERVICES GRP DL5 0.819 EURMRS XFRA US6177001095 MORNINGSTAR INC. DL-,01 0.216 EUREO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.190 EURCAO XFRA US2058871029 CONAGRA BRANDS INC. DL 5 0.183 EURCC6 XFRA US2058262096 COMTECH TELECOMM. DL-,10 0.086 EURUMA XFRA LV0000100899 LATVIJAS GAZE EO 1,40 0.130 EURAE2 XFRA JP3126200009 ALPINE EL. INC. 0.770 EURXFRA CH0105192980 UBS AG JE 09-19 FLR MTN 0.004 %XFRA XS0357998268 MITS.UFJ(LUX) 08/99 FLRCV 0.000 %XFRA DE000HLB02B9 LB.HESS.-THR.ZI.EX.10A/13 0.003 %WPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 1.147 EUR22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.011 EURXUPA XFRA FR0013286903 GENFIT 17/22 CV 0.518 EUR