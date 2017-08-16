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XPERI CORP. DL -,001 - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 16.08.2017 - 5




16.08.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.08.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.081 EUR
T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.170 EUR
HDJA XFRA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 0.273 EUR
2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.281 EUR
A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.596 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
25,55 $ 25,90 $ -0,35 $ -1,35% 15.08./22:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US98421B1008 A2DMG9 38,60 $ 24,95 $
Werte im Artikel
14,14 plus
+0,21%
17,80 minus
-0,11%
231,14 minus
-0,64%
25,55 minus
-1,35%
35,20 minus
-1,37%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 21,765 € +1,40%  15.08.17
Frankfurt 21,858 € +1,31%  15.08.17
Stuttgart 21,786 € +0,12%  15.08.17
München 21,80 € 0,00%  15.08.17
Nasdaq 25,55 $ -1,35%  15.08.17
  = Realtime
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