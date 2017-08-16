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XPERI CORP. DL -,001 - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 16.08.2017 - 5
16.08.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.081 EUR
T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.170 EUR
HDJA XFRA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 0.273 EUR
2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.281 EUR
A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.596 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.081 EUR
T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.170 EUR
HDJA XFRA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 0.273 EUR
2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.281 EUR
A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.596 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|25,55 $
|25,90 $
|-0,35 $
|-1,35%
|15.08./22:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US98421B1008
|A2DMG9
|38,60 $
|24,95 $
Werte im Artikel
14,14
+0,21%
17,80
-0,11%
231,14
-0,64%
25,55
-1,35%
35,20
-1,37%
= Realtime
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