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XPERI CORP. DL -,001 - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 16.08.2017 - 3




15.08.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
16.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.08.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.08.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.081 EUR
T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.170 EUR
2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.280 EUR
A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.593 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
25,90 $ 25,65 $ 0,25 $ +0,97% 14.08./22:17
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US98421B1008 A2DMG9 38,60 $ 24,95 $
Werte im Artikel
14,11 plus
+1,07%
25,90 plus
+0,97%
232,64 minus
-0,10%
17,82 minus
-0,28%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 21,759 € +2,42%  14.08.17
Nasdaq 25,90 $ +0,97%  14.08.17
Frankfurt 21,575 € +0,79%  14.08.17
Berlin 21,465 € +0,44%  14.08.17
München 21,80 € 0,00%  14.08.17
  = Realtime
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