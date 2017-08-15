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XPERI CORP. DL -,001 - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 16.08.2017 - 3
15.08.17 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
16.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.08.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.081 EUR
T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.170 EUR
2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.280 EUR
A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.593 EUR
16.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.08.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.081 EUR
T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.170 EUR
2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.280 EUR
A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.593 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|25,90 $
|25,65 $
|0,25 $
|+0,97%
|14.08./22:17
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US98421B1008
|A2DMG9
|38,60 $
|24,95 $
Werte im Artikel
14,11
+1,07%
25,90
+0,97%
232,64
-0,10%
17,82
-0,28%
= Realtime
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