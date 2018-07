FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.606 EUREXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.280 EUREXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.300 EUREXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.855 EUREXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.365 EUREXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.627 EUREXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.678 EUREXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.413 EUREXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 1.554 EUREXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.770 EUREXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.346 EURXFRA DE000HSH4V98 HSH NORDBANK MZC 1 15/20 0.000 %XFRA DE000HSH4WA8 HSH NORDBANK MZ 1 15/25 0.000 %YT8 XFRA CNE100001FW6 INNER MONG.YITAI H YC 1 0.058 EURXFRA DE000HLB5DU6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/17 0.001 %HCY XFRA NL0000440311 HOLLAND COLOURS NA.EO2,27 3.390 EURZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.063 EUR