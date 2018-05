FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST3BY3 XFRA NL0010776944 BRUNEL INTL NV EO -,03 0.150 EURC7T XFRA PTCTT0AM0001 CTT-CORREIOS DE PO.EO 0,5 0.380 EURDKEY XFRA LU0117117829 DKB NORDAMERIKA INH.ANL 0.123 EUR0AK XFRA US03852U1060 ARAMARK DL -,01 0.088 EUR1FS XFRA SE0001116021 FM MATTSSON CLB SK100 0.291 EUR8XA XFRA SE0009269467 ACTIC GROUP AB CLA 0.048 EURR4L XFRA AU000000REX1 REGIONAL EXPRESS HLDGS 0.025 EUR45B XFRA US09225M1018 BLACK STONE MINER.LP UTS 0.262 EUR2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.277 EURUKYE XFRA LU1565283667 ARDAGH GROUP E01 0.117 EURYJEB XFRA US21870U5020 CORENERGY INFR.TR. NEW 0.629 EUR