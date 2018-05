Weitere Suchergebnisse zu "Biotest Vz":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXCI XFRA HK0000049939 CN UNICOM(HK)LTD. 0.007 EURNGP XFRA FR0004154060 NETGEM S.A. 0.100 EURMMT XFRA FR0000053225 METROPOLE TV INH. EO-,40 0.950 EURPAH3 XFRA DE000PAH0038 PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 1.760 EUR7EX XFRA CA29269R1055 ENERFLEX LTD 0.062 EURJ4F XFRA CH0017875789 JUNGFRAUB. HLDG NA SF 1,5 2.013 EURRIB XFRA DE000A0Z2XN6 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 0.180 EURSDF XFRA DE000KSAG888 K+S AG NA O.N. 0.350 EURE7S XFRA DE000A0KFKB3 ACCENTRO R.EST.AG O.N. 0.170 EURM4N XFRA DE000A0KD0F7 MUEHLHAN O.N. 0.080 EURV3V XFRA DE000A0BL849 VITA 34 AG NA O.N. 0.160 EURUZU XFRA DE0007551509 UZIN UTZ AG O.N. 1.300 EURMLL XFRA DE0006214687 MUELLER-DIE LILA LOGISTIK 0.250 EURCEA XFRA DE0006201106 FRIWO AG O.N. 0.400 EURGBF XFRA DE0005909006 BILFINGER SE O.N. 1.000 EURDIE XFRA DE0005580005 DIERIG HOLDING AG O.N. 0.200 EURLXS XFRA DE0005470405 LANXESS AG 0.800 EURCOP XFRA DE0005437305 COMPUGROUP MED.SE O.N. 0.350 EURCEV XFRA DE0005407506 CENTROTEC SUSTAINABLE O.N 0.300 EURHG1 XFRA DE0005297204 HOMAG GROUP AG 1.010 EURBIO3 XFRA DE0005227235 BIOTEST AG VZ O.N. 0.040 EURECK XFRA DE0005199905 LUDW.BECK A.RATHAUSECK 0.650 EURTOC XFRA CA8849031056 THOMSON REUTERS CORP. 0.289 EURLAV XFRA CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP 0.188 EURVGA XFRA CA3759161035 GILDAN ACTIVEWEAR SV 0.094 EURELPA XFRA BRCPLEACNPB9 CIA PARANAENSE EN. PFD B 0.021 EURH5V XFRA BE0003760742 HOME INVEST BELGIUM 0.750 EUREMH1 XFRA DE000A1K0409 PFERDEWETTEN.DE AG 0.140 EURHWY XFRA US0193301092 ALLIED MOTION TECHS DL-01 0.025 EUR2CU XFRA US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.143 EURMEQA XFRA ES0105025003 MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 0.260 EUR1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 0.109 EURWBCC XFRA US9612143019 WESTPAC BKG SP.ADR/1 0.593 EUR3E4 XFRA CA2929491041 ENGHOUSE SYSTEMS LTD. 0.118 EURAP0 XFRA US04316A1088 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 0.503 EUR