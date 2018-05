Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM16.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPVH XFRA US6936561009 PVH CORP. DL 1 0.031 EURZB1 XFRA US9897011071 ZIONS BANCORPORATION 0.200 EURWYR XFRA US9831341071 WYNN RESORTS LTD DL-,01 0.626 EURV1L XFRA US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01 0.668 EURTJX XFRA US8725401090 TJX COS INC. DL 1 0.325 EURDNQA XFRA US85771P1021 STATOIL ASA ADR/1 NK 2,50 0.192 EURSQI XFRA US8288061091 SIMON PROPERTY GRP PAIRED 1.627 EURRCO XFRA US76122Q1058 RESOURCES CONNECT. DL-,01 0.100 EURMSF XFRA US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0.351 EURLMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1 0.250 EURLLY XFRA US5324571083 ELI LILLY 0.469 EURPS1 XFRA US2053061030 COMPUTER PROGRAMS + SYS 0.083 EURELP XFRA US20441B4077 C. PARAN. EN. ADR PFD B 1 0.022 EURCUW XFRA US1985161066 COLUMBIA SPORTSW. DL-,01 0.184 EUROGM1 XFRA US19239V3024 COGENT COMMUNIC. DL-,001 0.434 EURHOU XFRA US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC. 0.232 EUR9C7 XFRA US12673P1057 CA INC. DL -,10 0.213 EURBE7 XFRA US0814371052 BEMIS COMPANY INC. 0.259 EURUNBA XFRA SE0007871645 KINDRED GR.PLC LS-,000625 0.625 EURADM XFRA US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.280 EURAMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 1.102 EURBNF XFRA SE0000862997 BILLERUDKORSNAES SK 12,50 0.418 EURDNQ XFRA NO0010096985 STATOIL ASA NK 2,50 0.192 EURTGC XFRA NO0003078800 TGSNOP.GEOPHYSICAL NK0,25 0.169 EUR4OJ XFRA KYG0539C1069 ASIA CEMENT CH.HO. HD-,01 0.020 EURQGI XFRA ID1000099807 MITRA ADIPERKASA RP 500 0.002 EURB7O XFRA HK1883037637 CITIC TELECOM INTL.HLDGS. 0.014 EURMMT XFRA FR0000053225 METROPOLE TV INH. EO-,40 0.950 EURPAH3 XFRA DE000PAH0038 PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 1.760 EUR7EX XFRA CA29269R1055 ENERFLEX LTD 0.062 EURJ4F XFRA CH0017875789 JUNGFRAUB. HLDG NA SF 1,5 2.006 EURRIB XFRA DE000A0Z2XN6 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 0.180 EURSDF XFRA DE000KSAG888 K+S AG NA O.N. 0.350 EURE7S XFRA DE000A0KFKB3 ACCENTRO R.EST.AG O.N. 0.170 EURM4N XFRA DE000A0KD0F7 MUEHLHAN O.N. 0.080 EUR