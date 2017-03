FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTLDCE XFRA IE00BP9F2J32 PFIS ETF-P.LD EO C.B. EOI 0.209 EURHM9 XFRA US4403271046 HORACE MANN EDUC. DL-,001 0.259 EUR8BK XFRA US0925331086 BLACKROCK C.INVT. DL-,001 0.169 EURBRX XFRA SG9999014823 BROADCOM LTD NPV 0.960 EURD500 XFRA DE000A141DW0 SOURCE-S.S+P 500 DZ 0.098 EUR27T XFRA US8724381061 THL CREDIT INC. 0.254 EURIS3J XFRA IE00BCRY5Y77 ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD 0.410 EURIS3F XFRA IE00BCLWRB83 IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD 0.405 EURIQQS XFRA IE00B02KXM00 IS EO STOXX SM.U.ETF EOD 0.010 EURIQQM XFRA IE00B02KXL92 ISHS-ESTXX MID UC. ETF 0.066 EURIQQV XFRA IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD 0.100 EURIQQG XFRA IE00B0M62V02 IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD 0.014 EURIQQA XFRA IE00B0M62S72 IS EURO DIVID.U.ETF EOD 0.044 EURIBCD XFRA IE0032895942 IS DL CORP BD U.ETF DLD 0.875 EURIBCS XFRA IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD 0.370 EURIQQK XFRA IE00B0M63391 ISHS-MSCI KOREA DL D 0.320 EURIS0X XFRA IE00B7J7TB45 IS GBL CORP BD U.ETF DLD 1.143 EURIBC9 XFRA IE00B74DQ490 IS GL.HI.YI.C.B.U.ETF DLD 2.190 EURIQQN XFRA IE00B14X4M10 ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD 0.136 EURIQQT XFRA IE00B0M63623 ISHS-MSCI TAIWAN DL D 0.049 EURIQQU XFRA IE00B14X4N27 IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD 0.037 EURIQQR XFRA IE00B0M63953 ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D 0.061 EURIQQB XFRA IE00B0M63516 IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D 0.203 EURIUSU XFRA IE00B14X4S71 IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD 0.505 EURIQQX XFRA IE00B14X4T88 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D 0.142 EURIQQF XFRA IE00B0M63730 IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD 0.084 EURIQQD XFRA IE00B0M63060 ISHS-UK DIVIDEND LS D 0.074 EURIUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.452 EURSNH XFRA NL0011375019 STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 0.030 EUR