FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTA8C1 XFRA GB00B6774699 ABCAM PLC LS -,002 0.032 EURHOF XFRA GB00B0744359 ESSENTRA PLC LS -,25 0.165 EURRGR1 XFRA GB00B01C3S32 RANDGOLD RESOURCES DL-,05 0.941 EUROTT XFRA GB0006091408 A+J MUCKLOW GRP LS-,25 0.057 EURH2V XFRA GB0004065016 HAMMERSON PTY LS-,25 0.159 EURBMT XFRA GB0002875804 BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 1.355 EURIUSZ XFRA IE0005042456 IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD 0.071 EUR3P7 XFRA DK0060252690 PANDORA A/S DK 1 1.211 EUR4AJ XFRA DK0060027142 ALK-ABELLO AS B DK 10 0.673 EUREUNY XFRA IE00B652H904 ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD 0.050 EURIS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.416 EURISR XFRA DE0005488100 ISRA VISION O.N. 0.480 EURRHO XFRA CH0012032113 ROCHE HLDG AG INH. SF 1 7.651 EURRHO5 XFRA CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN. 7.651 EURWFC XFRA CA9528451052 WEST FRASER TIMBER CO.LTD 0.049 EUR39V XFRA AU000000VSC7 VITA LIFE SCIENCES LTD 0.016 EURFWG XFRA AU000000ASL2 AUSDRILL LTD 0.014 EUR6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01 0.071 EUR1N31 XFRA US6525262035 NEWTEK BUSINE.SVCS DL-,02 0.339 EURXFRA DE000HSH5Z28 HSH NORDBANK MZC 13 16/19 0.000 %IUSA XFRA IE0031442068 ISHS-S+P 500 DL D 0.072 EURIQQE XFRA IE00B0M63177 IS MSCI EM U.ETF USD D 0.066 EURIQQW XFRA IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 0.104 EURWY51 XFRA US1255251050 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 0.206 EURAVLA XFRA US00912X3026 AIR LEASE CORP. A DL -,01 0.071 EURPG9 XFRA AU000000PGR2 PAS GROUP LTD., THE 0.019 EURTR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01 0.424 EURC38 XFRA GB00B8VZXT93 CREST NICHOLS.HLDGS LS-05 0.212 EURSJ2A XFRA US2423702032 DEAN FOODS DL-,01 0.085 EURXMLP XFRA DE000A1XE2Q3 ETFS US EN.INF.MLP GO DZ 0.098 EURSMLD XFRA DE000A119M42 SOURCE-S.M.US E.I.MLP BDZ 1.168 EURSRJ XFRA US8472151005 SPARTANNASH CO. 0.155 EUREUNW XFRA IE00B66F4759 IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD 1.995 EURPLO XFRA US69344D4088 PLDT INC. SP. ADRS/1 PP 5 0.524 EURGL9 XFRA IE0000669501 GLANBIA PLC EO 0,06 0.079 EUR