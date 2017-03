FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM16.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST7X3 XFRA JE00BH6XDL31 XLMEDIA PLC DL-,000001 0.036 EURFHUA XFRA DE0009780411 LBBW DIVID.STRAT.EUROL.R 0.990 EURFHUK XFRA DE0009780221 LBBW AKTIEN EUROPA 0.750 EURFHUF XFRA DE0009766964 LBBW RENTEN EURO FLEX 0.590 EURFHUQ XFRA DE0009766881 LBBW MULTI GLOBAL R 0.580 EURFHUR XFRA DE0009766832 LBBW GELDMARKTFONDS R 0.020 EURFHUH XFRA DE0008484650 LBBW AKTIEN DEUTSCHLAND 1.700 EURFHUM XFRA DE000A0NAUM4 LBBW DIVID.STRAT.EUROL.I 4.070 EURIHP XFRA US2544231069 DINEEQUITY INC. DL-,01 0.912 EURD1LN XFRA GB00BY9D0Y18 DIR.LINE.INS.LS-,10909090 0.111 EURDKOB XFRA GB00BYN59130 DOMINO'S PIZZA LS-,005208 0.051 EURHP9 XFRA US4440971095 HUDSON PACIFIC PPT.DL-,01 0.235 EURWY8 XFRA US91359E1055 UNIVERSAL HEALTH RLTY SBI 0.616 EURTUP XFRA US8998961044 TUPPERW.BRAND.CORP.DL-,01 0.640 EURTIF XFRA US8865471085 TIFFANY + CO. DL-,01 0.423 EURS9Q XFRA US8485741099 SPIRIT AERO.HLDGS A DL-01 0.094 EURRGRA XFRA US7523443098 RANDGOLD RES.DL-,05 ADR 0.940 EURR4F XFRA US7514522025 RAMCO-GERSH. PR.-COM SBI 0.207 EURNU2 XFRA US67060Y1010 NUTRACEUTICAL INTL DL-,01 0.118 EURMT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.282 EURLN3 XFRA US5272881047 LEUCADIA NATL DL 1 0.059 EURWXC XFRA US4617301035 INVESTORS R.ESTATE TR.SBI 0.066 EURHU3 XFRA US4461501045 HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 0.075 EURFC6A XFRA US31946M1036 FIRST CITIZ.BCSHS A DL1 0.282 EURA35 XFRA US3131483063 FEDERAL AGRICULTURAL C 0.339 EURDGY XFRA US2333311072 DTE EN. CO. 0.776 EURBDZ XFRA US1672501095 CHICAGO BRIDGE+IR. EO-,01 0.066 EURXPH XFRA US0320951017 AMPHENOL CORP. A DL-,001 0.150 EURAII XFRA US0123481089 ALBANY INTL A DL-,001 0.160 EURNZT XFRA NZTELE0001S4 SPARK NEW ZEALAND LTD. ON 0.095 EURMGK XFRA IL0010823123 MAGIC SOFTWARE ENT.IS-,01 0.080 EURGN5 XFRA IE00B00MZ448 GRAFTON GROUP PLC UTS 0.103 EURCOVR XFRA IE00BF8HV717 PFIS ETF-P.CB S.U.ETF EOI 0.631 EURRMP1 XFRA GB00BJT0FF39 RM PLC LS-,022857142 0.051 EURA8C1 XFRA GB00B6774699 ABCAM PLC LS -,002 0.032 EUR