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Energizer Holdings - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 16.02.2017 - 2
15.02.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
16.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.02.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EGG XFRA US29272W1099 ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01 0.259 EUR
4GNB XFRA MX01WA000038 WAL-MART DE MEXICO V 0.007 EUR
16.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.02.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EGG XFRA US29272W1099 ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01 0.259 EUR
4GNB XFRA MX01WA000038 WAL-MART DE MEXICO V 0.007 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|53,76 $
|53,52 $
|0,24 $
|+0,45%
|14.02./22:13
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US29272W1099
|A14UHB
|53,93 $
|35,64 $
Werte im Artikel
1,94
+3,74%
53,76
+0,45%
= Realtime
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