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Energizer Holdings - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 16.02.2017 - 2




15.02.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
16.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.02.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.02.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EGG XFRA US29272W1099 ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01 0.259 EUR
4GNB XFRA MX01WA000038 WAL-MART DE MEXICO V 0.007 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
53,76 $ 53,52 $ 0,24 $ +0,45% 14.02./22:13
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US29272W1099 A14UHB 53,93 $ 35,64 $
Werte im Artikel
1,94 plus
+3,74%
53,76 plus
+0,45%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
NYSE 53,76 $ +0,45%  14.02.17
Frankfurt 50,08 € -0,05%  14.02.17
  = Realtime
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