FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM16.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWT2 XFRA US9523552043 WEST CORP. DL -,001 0.212 EURUPAB XFRA US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.781 EURSOT XFRA US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5 0.527 EURRYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50 0.414 EURRWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.715 EURPTM XFRA US7274931085 PLANTRONICS INC. DL-,01 0.141 EURND1 XFRA US6556631025 NORDSON CORP. 0.254 EURMCP XFRA US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001 0.340 EURKR5 XFRA US48248M1027 KKR + CO. LP O.N. 0.013 EURHQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.413 EURU2IT XFRA DE0009781997 4Q-INCOME FONDS I 0.720 EURDL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1 0.282 EURCXU XFRA US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.179 EURDG3 XFRA US1508701034 CELANESE CORP. A DL-,0001 0.339 EURBE7 XFRA US0814371052 BEMIS COMPANY INC. 0.282 EURADM XFRA US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.301 EURAG31 XFRA US0376123065 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A 0.423 EURABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.343 EURALK XFRA US0116591092 ALASKA AIR GRP INC. DL 1 0.282 EURRGH XFRA JP3965600004 RIGHT ON CO. LTD 0.124 EURZEG XFRA GB0009895292 ASTRAZENECA PLC DL-,25 1.788 EURITB XFRA GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.634 EURP4F XFRA US72348P1049 PINNACLE FD.INC DEL DL-01 0.268 EURFGY XFRA US3157851052 FIDELITY+GUAR.LIFE DL-,01 0.061 EURNAH XFRA US63888P4063 NATURAL HEALTH TRENDS 0.414 EURB4D XFRA US1182301010 BUCKEYE PARTNERS L.P. 1.164 EURXC1 XFRA US12685J1051 CABLE ONE DL-,01 1.411 EURR66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.593 EUR18E XFRA US2924801002 ENABLE MIDSTREAM PART.UTS 0.299 EURAUZ XFRA US02052T1097 ALON USA PARTNERS UTS 0.103 EURSTM XFRA LU1066226637 STABILUS S.A. INH. EO-,01 0.500 EURC6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS 0.151 EURF8B XFRA US6952631033 PACWEST BANCORP. DL-,01 0.470 EUR6GB XFRA US37953G1031 GLOB.BRASS+CO.HLDGS DL-01 0.035 EUR8CP XFRA CA1375842079 CANFOR PULP PRODUCTS INC. 0.045 EUR